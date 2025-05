Dall’Asia all’Africa. Volontari all’estero

Giovani interessati a esperienze di volontariato all’estero. Lunaria, associazione di promozione sociale attiva dal 1992, lancia il programma dei campi di volontariato internazionale per l’estate 2025.

Questa iniziativa offre a persone di tutte le età l’opportunità di partecipare a progetti di solidarietà in Italia e all’estero, promuovendo la pace, la giustizia sociale e il dialogo interculturale. Durata e struttura: i campi hanno una durata variabile da 10 a 20 giorni, durante i quali i volontari lavoreranno in team internazionali su progetti specifici.

Destinazioni: grazie alla collaborazione con una rete internazionale di associazioni, i partecipanti potranno scegliere tra una vasta gamma di destinazioni in Europa, Asia, Nord-Africa e America. Tematiche: le attività proposte abbracciano diversi ambiti, tra cui ambiente, arte, archeologia, educazione, inclusione sociale.

Non sono richieste competenze specifiche, ma è fondamentale avere una forte motivazione, spirito di adattamento e la volontà di lavorare in gruppo. La conoscenza base della lingua inglese è consigliata per facilitare la comunicazione nei contesti internazionali.

I costi di vitto, alloggio e tempo libero durante il campo sono coperti dall’associazione ospitante. Le spese di viaggio per raggiungere il campo sono invece a carico del volontario. Gli interessati possono consultare il database dei campi disponibili sul sito web di Lunaria e selezionare il progetto più in linea con le proprie passioni e competenze. Info su www.lunaria.org (Fonte Informagiovani Valdera).