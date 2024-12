Rigenerazione degli immobili. Risorse per oltre 900mila euro

L’inizio del nuovo anno nella frazione di Pomaia – in via Volta – scrive da capo il futuro dell’edilizia popolare. Sì perché dal 15 gennaio 2025 terminano le operazioni di manutenzione al fabbricato di Apes, data oltre la quale le famiglie potranno iniziare le operazioni di trasloco nei 4 appartamenti di edilizia residenziale pubblica oggetto di un corposo piano di investimenti giunti con i fondi del Pnrr. L’importo complessivo finanziato ammonta a 976mila euro. Risorse destinate all’intervento di manutenzione straordinaria dell’immobile a Pomaia. I lavori sono scattati il 25 maggio 2023 e hanno previsto una totale rigenerazione dell’immobile: i cantieri al tetto, alla facciata con intonaco armato in fibra di vetro, il riconsolidamento di tutte le murature, il rifacimento degli impianti termici, idraulici e elettrici. I cantieri hanno interessato, proseguendo, pittura e intonaci, sia esterni che interni, i pavimenti, il muro di contenimento esterno, le scale di accesso esterne e il rifacimento di tutta l’area esterna del fabbricato. Un’operazione robusta che consegnerà, agli inquilini, appartamenti praticamente nuovi di zecca e una struttura consolidata e riqualificata sotto ogni aspetto.

"E’ una grande soddisfazione - commenta Giamila Carli, sindaca di Santa Luce - perché vediamo realizzarsi un investimento importante da parte di Apes nel nostro territorio comunale. Un finanziamento che vale quasi 1 milione di euro e che non è così scontato per il Comune di Santa Luce. Apes ha riconosciuto un’esigenza, la riqualificazione degli appartamenti in via Volta, e fatto del nostro territorio un elemento di priorità. A gennaio verranno dunque consegnati agli inquilini appartamenti completamenti messi a nuovo, adeguati ai tempi di oggi, all’interno di un palazzo della fine degli anni Quaranta che necessitava di interventi per risolvere diverse problematiche. E questo progetto di riqualificazione è una mano tesa verso le famiglie più deboli. Nel Comune di Santa Luce – riprende la sindaca Carli – ci sono 43 alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti da Apes. L’augurio è che vi siano nuove occasioni per interventi di natura ordinaria e straordinaria".