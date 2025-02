Riconoscimento a tredici docenti. In pensione negli ultimi anni

CASTELFRANCOTredici professori, professoresse e maestre che sono andati in pensione negli ultimi anni dalla scuola di Castelfranco sono stati ricevuti in Comune dall’assessore Nicola Sgueo che, a nome dell’amministrazione comunale, ha consegnato loro una targa come riconoscimento del loro impegno nelle aule di Castelfranco e Orentano. Sono Emanuela Borzacchiello, Anna Buongiovanni, Isa Diomelli, Marisa Giorgi, Antonella Lemmi, Roberto Lucarini, Marisa Manzi, Monica Marchetti, Anna Novi, Anna Picchi, Susanna Pitti, Simonetta Profeti e Mauro Rosi.

Tra loro c’è chi ha insegnato musica per 40 anni, chi ha passato la vita lavorativa con i bambini dell’asilo e chi ha iniziato a fare la maestra oltre mezzo secolo fa. In Comune sono stati ricevuti con il dirigente scolastico Sandro Sodini e la vicepreside Cristina Picchi.

"Questa piccola cerimonia, svoltasi in un clima estremamente familiare - ha detto il dirigente Sandro Sodini – è la prima volta che viene fatta. E’ stato emozionante rivedere i colleghi con cui ho condiviso tante ore di lavoro in periodi importanti e non sempre facili, inoltre mi lega loro anche un rapporto personale. Non posso che ringraziarli per aver dedicato la loro vita professionale ai nostri ragazzi".

"Inutile negare che questa mattina durante la cerimonia c’era un po’ di emozione, anche personale, visto che alcuni degli ex docenti sono stati miei insegnanti – le parole dell’assessore Sgueo – Un modo per dire grazie a queste persone che hanno dedicato tanti anni all’insegnamento nelle nostre scuole. Un lavoro difficile e sempre più complesso. Sono convinto che la scuola, e in particolare tutte le scuole dell’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Castelfranco, siano un presidio fondamentale sul territorio".