"Riconoscere il diavolo". Incontri con l’esorcista

Ha preso il via a San Miniato Bassoun ciclo di incontri con l’esorcista don Cristian Meriggi e don Fabrizio Orsini per approfondire il tema del male e della lotta spirituale. Tre serate di riflessione e formazione presso la chiesa della Trasfigurazione con inizio sempre alle 21.15. Il primo appuntamento che è stata trattato è avvenuto sul tema "Il lato oscuro della forza: strategie per riconoscere e vincere la tentazione". Si riprende giovedì 27 febbraio per parlare de "Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi: possessione ed infestazione. Riconoscere e combattere l’assedio del nemico". Infine ,l’ultimo appuntamenro sarà per giovedì 6 marzo quandio sarà affrontato l’argomento " Il Maligno: cosa dice il Magistero della Chiesa".

Un’occasione per approfondire un aspetto importante della nostra fede – spiega una nota della Diocesi – e riflettere su come affrontare le sfide spirituali di ogni giorno.