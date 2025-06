Revet, intimidazioni. La Cgil: "Vie legali"

La Cgil ha deciso di procedere legalmente: "a tutela dei nostri Rsu affinché possa essere fatta giustizia, e per smascherare una volta per tutte chi si comporta minando il rispetto personale e la pacifica convivenza che dovrebbe essere alla base di ogni tipo di rapporto umano, lavorativo e sindacale". Ci sono ancora nervi tesi In Revet per "quanto sta avvenendo ormai da mesi – spiega una nota del sindacato – nei confronti dei nostri Rsu Filctem Cgil della Revet di Pontedera Francesco Grassi e Rino Campobassi".

In particolare Campobassi, ricordiamo, nel maggio scorso, trovò una micro bomboletta contenente Co2 all’interno delle sue scarpe da lavoro negli spogliatoi aziendali: "una intimidazione", sottolineò la Cgil. "Se almeno a parole, la direzione dice di condannare tali episodi e di essere impegnata a fare chiarezza – aggiunge il sindacato – nei fatti stiamo ancora aspettando azioni concrete. A tale scopo condanniamo l’incontro, avvenuto in nostra assenza che la direzione aziendale ha concesso agli altri membri della Rsu accompagnati dai rispettivi segretari provinciali, per discutere di tematiche che ci vedono direttamente coinvolti. Abbiamo successivamente chiesto spiegazione delle tematiche affrontate e delle eventuali decisioni prese, ma attendiamo ancora di ricevere una risposta".

Quindi la decisione. "Abbiamo dato mandato ai nostri legali di verificare se ci sono i presupposti per costituirsi parte civile come Filctem Cgil di Pisa nel caso il giudice decidesse che ci sono i presupposti per un rinvio a giudizio – conclude la nota – A dimostrazione della nostra volontà di non voler trarre nessun profitto, i nostri Rsu e la Filctem Cgil, nel caso ci fosse un giudizio a noi favorevole anche dal punto di vista economico, abbiamo dichiarato che devolveremo l’intera somma ad enti benefici del territorio". Ieri volantinaggio davanti l’azienda rivolto a tutti i dipendenti.

