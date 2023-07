Resta grave la giovane rimasta ferita nel frontale in via delle Colline

La trentaseienne rimasta ferita nel frontale in via delle Colline per Legoli, alle porte di Forcoli, dove ha perso la vita la sessantaduenne Tiziana Pucci di Castelfiorentino, è stata trasferita nella notte dal Lotti di Pontedera al Cisanello di Pisa. Le sue condizioni sono definite gravi, ma non in pericolo di vita. La giovane – F. C. di Capannoli, che era alla guida di una Mercedes Gla – ha riportato lesioni importanti a una vertebra, al bacino e alla scapola. Meno gravi di quello che sembrava le conseguenze per lamilza che, stando a più approfonditi accertamenti, non dovrà essere operata e asportata. La polizia locale di Pontedera, intervenuta per i rilievi di legge, sta completando gli accertamenti per definire senza ombra di dubbio le responsabilità del gravissimo incidente. Come riportato nell’edizione di ieri, il focus è incentrato sulle testimonianze che avrebbero riferito di aver visto uno dei due veicoli virare improvvisamente verso la corsia opposta della provinciale. L’autopsia sulla vittima non è stata ancora effettuata.

g.n.