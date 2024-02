"Renzo Zorzi in concerto. La mia storia in musica". Serata di Assistenza, "Etacarinae" e Greggi alla rete

La Pubblica Assistenza di Santa Croce in collaborazione con l’associazione "Etacarinae" e il gruppo dei "Greggi alla rete", organizza al Teatro Verdi la serata dal titolo: "Renzo Zorzi in concerto. La mia storia in musica. Amici per sempre".

Questo per incontrare tanti amici e gli amici di questi, trascorrendo insieme, una piacevole serata che si terrà venerdì 22 marzo, alle 21,15. Il concerto sarà unicamente a scopo benefico e, le libere offerte, saranno devolute a favore di due progetti.

Si tratta di "Acqua Team Santa Croce nuoto", di cui fanno parte i ragazzi con disabilità, legati alla Pubblica Assistenza. Qualsiasi tipo di contributo, continuerà a tenere in vita la loro passione sportiva. Esiste inoltre, a Follonica, il progetto "Ragazzi di Casina mia", reso possibile dal sostegno di volontari che accompagnano i ragazzi attraverso un meraviglioso percorso, alla scoperta della propria autonomia.

Renzo Zorzi canta e suona accompagnato da tre coristi, un piano, una chitarra solista e un violino.

Durante la serata ci saranno tre ospiti speciali: l’architetto Paolo Giannoni, Claudio Pinori, leader de "Il Resto della Ciurma" e Gino Pantani. Presenteranno il dottor Giorgio Bosco e Simona Nencini. I biglietti in vendita sono 280; ancora pochissimi quelli disponibili.

Ci sarà sicuramente il tutto esaurito, con Renzo Zorzi che racconterà aneddoti della sua gioventù, trascorsa con tanti giovani di allora - soprattutto quelli nati nel periodo dal 1958 al 1966 - nella seconda metà degli anni Settanta e buona parte degli Ottanta, vivendoli con la spensieratezza e la leggerezza che questi imponevano e meritavano.

La serata al Teatro Verdi è una delle tante, dopo quelle che hanno visto Renzo protagonista in grandi città. Zorzi propone musica contemporanea, raccogliendo fondi per aiutare persone in difficoltà e vari tipi di associazioni.

A Santa Croce si parlerà tanto dei ragazzi di allora, della Santa Croce di un tempo, delle sue principali squadre di calcio e pallavolo, per un memorabile tuffo nel passato.

Marco Lepri