"Rapporto franco tra Pontedera e Piaggio: auguri di buon lavoro ai Colaninno"

Fu proprio Roberto Colaninno, nel luglio di due anni fa, ad aprire le porte dell’azienda ai sindaci della Valdera, per illustrare gli investimenti futuri, riallacciando così un rapporto con le istituzioni del territorio che si era perso. Un rapporto, quello con la Piaggio, che il territorio conta di coltivare anche nei prossimi anni. "Esprimo le mie più vive congratulazioni a Matteo e Michele Colaninno per gli incarichi di direzione assunti nella governance di Piaggio a seguito della improvvisa e dolorosa scomparsa del padre Roberto" le parole del sindaco Matteo Franconi. "La vita di Pontedera e quella del marchio Piaggio sono intimamente connesse da un legame straordinario e conosciuto in tutto il mondo – dice il primo cittadino –. Per questo, insieme agli auguri di buon lavoro, mi rendo disponibile e confido di riprendere il prima possibile il percorso avviato e il rapporto, sempre franco e rispettoso della diversità dei ruoli, tra l’azienda e la città che ne ha accompagnato lo sviluppo e la centralità pur nel quadro di un mercato globalizzato".

Si apre un nuovo dialogo. "Ai fratelli Colaninno confermo la volontà e l’intenzione dell’amministrazione, nell’ambito delle proprie prerogative istituzionali, di supportare ogni investimento, strategia e politica industriale capace di connettere la dimensione multinazionale di Piaggio con il suo radicamento e consolidamento in città, nel suo tessuto economico, produttivo e sociale. Nella convinzione che l’azienda metalmeccanica italiana più grande del Paese continui ad essere per questo territorio un punto di riferimento di sviluppo e innovazione tecnologica, di attenzione prestata alle relazioni sindacali e alla tutela dei diritti dei lavoratori oltreché una fondamentale leva di occupazione stabile. L’auspicio, e l’impegno che garantiremo, è che il futuro del connubio tra Pontedera e Piaggio continui a poggiarsi sulle spalle della sua storia gloriosa".

l.b.