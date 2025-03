Rapina all’agenzia. Armato di coltello. Scattato l’arresto

E’ stato arrestato tra sabato e domenica a Trieste mentre passava la frontiera. Il 45enne di Pontedera, originario della Romania, stava rientrando in Italia proprio. Ieri c’è stato l’interrogatorio di garanzia davanti al gip di Trieste – lo difende l’avvocato Roberto Nocent – dove si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’uomo è accusato di essere l’autore della rapina del 18 dicembre scorso ad un’agenzia di viaggi di Calcinaia.

I fatti. Il rapinatore quella mattina entrò in azione a volto travisato dal passamontagna, armato di coltello, con una felpa di colore scuro: voleva i soldi, minacciò la vittima che, altrimenti, l’avrebbe accoltellata. Si fece consegnare il portafoglio che, però, non conteneva i valori che cercava. Così il malvivente – da quanto ricostruito dalle indagini e sulla base del racconto della vittima – avrebbe chiuso la donna nel bagno dal quale lei riuscì ad uscire forzando il chiavistello: così vide il rapinatore intento a rovistare. Avrebbe cercato di fermarlo e ne nacque una colluttazione: lui la spintonò a terra. A quel punto il malvivente si dette alla fuga portando via la borsa della donna: a nulla valse la corsa della vittima per fermarlo nuovamente, salì su un furgone e di dileguò.

Scattò l’allarme ai carabinieri. Le indagini partirono immediate, sentendo la vittima, la titolare di un negozio vicino, e acquisendo le immagini delle telecamere che insistono nelle vicinanze del luogo dei fatti. Una serie di elementi ha portato gli inquirenti ad individuare nell’indagato l’autore della rapina. Fra questi, si apprende, le testimonianze, anche relative al furgone del quale sarebbe stato visto alla guida, la felpa riscontrata con i frame delle telecamere, la borsa delle vittima trovata sulla stesso furgone. Un quadro indiziario – che sarà vagliato nel proseguo giudiziario – per il quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere per rapina e lesioni.

Carlo Baroni