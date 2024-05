Randonnée, tutti in sella: "Tredicesima edizione con una dedica speciale. E puntiamo a un record"

Tutto nacque da un piccolo ma affiatato gruppo di cicloturisti che della mountain bike ne avevano fatto una passione che ogni domenica mattina diventava l’occasione per ritrovarsi e trascorrere qualche ora in sella tra le colline. Così, tanti anni fa, durante la fiera di Pontedera, i ciclisti che già frequentavano il circolo Galimberti di Pontedera, lanciarono la proposta di dare vita alla randonnée, un evento per appassionati di mountain bike non competitivo. E 13 anni fa andò in scena la prima edizione che, successo dopo successo, è arrivata al 2024 con appuntamento domenica 12 maggio alle ore 8.30.

"Questa edizione la vogliamo dedicare a Fabiana Doveri che non è più con noi – dice Claudio Caponi con la voce rotta dall’emozione – Fabiana, scomparsa un anno fa, faceva parte dei promotori di questa iniziativa. E speriamo, proprio perché la dedichiamo a lei, che questa sia un’edizione speciale toccando il numero record dei mille partecipanti".

Quota mille sarebbe il sigillo di un successo per una manifestazione che è cresciuta di anno in anno toccando quota 700 partecipanti nel 2019. Gli organizzatori del circolo Galimberti, da dove partirà e arriverà la manifestazione, sono diventati un punto di riferimento per il ciclismo e quest’anno sono stati coinvolti per seguire la terza tappa di una prestigiosa iniziativa internazionale di Mtb che il 18 agosto transiterà dalla Valdera.

"La randonnée avrà i canonici tre percorsi da 30, 80 e 120 chilometri – spiega Silvano Ciompi – con altimetrie che si differenziano. Saranno disponibili 7 punti ristoro a cui si aggiungerà quello al Galimberti, per il tradizionale pasta party che accoglierà gli sportivi al termine del tracciato".

I comuni attraversati dalla carovana di ciclisti saranno Pontedera, Ponsacco, Capannoli, Terricciola, Lajatico, Peccioli e Palaia. All’evento del 12 maggio si aggiungerà la gincana organizzata per gli Ecodays. Un evento dedicato ai bambini delle scuole elementari e classi prime delle medie.