Fuga da casa e mistero: “Sandro visto a Napoli”. Mobilitazione per trovarlo

San Miniato (Pisa), 30 giugno 2025 – C’è una certezza, arrivata proprio ieri mattina: Sandro Benvenuti sta bene, e si troverebbe nella zona di Napoli. Lo ha ripreso, sabato, una telecamera di video sorveglianza di una pizzeria nella quale il giovane – scomparso da Firenzuola il 17 giugno scorso – è andato a chiedere lavoro.

“E’ arrivata la segnalazione – dice l’avvocato Daica Rometta (associazione Penelope) che assiste i familiari del giovane – e la foto che ci è stata inviata mostra nitidamente il volto di Sandro. I carabinieri di Napoli sono allertati. La situazione è in evoluzione, vediamo se Sandro si presenterà di nuovo nel locale rispettando un appuntamento con il titolare”.

Sandro è nato a San Miniato e fino al 2008 ha abitato con la famiglia a Castelfranco. Poi, per ragioni di lavoro del padre Graziano – originario di San Miniato Basso – si trasferirono a Firenzuola. Il giovane, in questi giorni, è stato cercato ovunque con un imponente dispiegamento di forze, concentrate soprattutto nel luogo dove il suo cellulare aggancia l’ultima cella prima di far perdere le tracce: Pontassieve, Bagno a Ripoli. Il giorno della scomparsa Sandro aveva inviato al fratello (con cui doveva vedersi a Ikea) diversi messaggi, dicendo di aver preso in centro a Firenze un Uber e di essere fermo in coda a pochi minuti di distanza da lui. Ma a un certo punto ha smesso di rispondere per diventare un fantasma.

Ma perché? Il giovane – come ha raccontato il padre a Chi l’ha visto? – non aveva dato alcun segnale di difficoltà, era affettuoso, sereno e sensibile come sempre. Raccontava che il suo lavoro andava bene, guadagnava molti soldi ed aveva davanti opportunità importanti. Il ragazzo diceva di lavorare come broker online.

Aveva anche raccontato di dover fare diversi viaggi: a New York, dove aveva detto di aver vinto un concorso a Wall Street, un altro invece a Genova, dove diceva che avrebbe aperto a breve un ufficio con dei collaboratori. Un mese fa aveva chiamato amici e parenti dicendo che stava organizzando un pranzo di addio prima della partenza per Genova. Ma al ristorante non risultava alcuna prenotazione. Una scomparsa, quella di Sandro, avvolta da tanti perché. In questi giorni il padre ha lanciato appelli su appelli che tramite social per riportare il ragazzo a casa. Ora questa segnalazione importante a Napoli che è stata subito messa sotto la lente da familiari e inquirenti.