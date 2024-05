Raffica di eventi nell’estate sotto la Rocca

La lunga stagione di eventi sotto la Rocca sta per partire. Si apre con la seconda edizione di San Miniato dei lettori che andrà in scena il 25 e 26 maggio, ai Loggiati di San Domenico, e ospiterà, tra gli altri, Sigfrido Ranucci conduttore di Report (26 maggio, alle 11.30). Il 30 maggio, alle 17, verranno presentati i lavori di valorizzazione nell’area archeologica di San Genesio, mentre il 1 e 2 giugno al via la prima edizione della 100 Miglia, la manifestazione turistica culturale con prove di guida su percorsi speciali, organizzata dall’associazione Ruote Classiche di Toscana, in collaborazione con il Ccn San Miniato e la Fondazione San Miniato Promozione. Dal 14 giugno al 5 luglio vanno in scena i tre appuntamenti di Teatro comico itinerante dedicati alla risata toscana, a ingresso gratuito, che, per questa edizione, saranno ospitati nelle frazioni di San Donato, Balconevisi e La Scala, eventi in collaborazione con il Teatrino dei Fondi.

Dal 28 al 30 giugno, 41esimo compleanno de La Luna è azzurra, il festival del teatro di figura organizzato da Terzostudio. Anche quest’anno, dal 7 luglio al 25 agosto, torna la consueta rassegna itinerante di Cinema sotto le stelle, con sette film ad ingresso gratuito, a cura di Arci Zona Cuoio, che toccherà sette frazioni del Comune (Ponte a Egola, Ponte a Elsa, Stibbio, Corazzano, Roffia, La Serra e Isola). Poi ArciCorto Film Festival, il festival dedicato al cortometraggio. Venerdì 26 luglio (alle19.45), in Piazza Duomo, farà di nuovo tappa a San Miniato Musicastrada Festival. Opsite Daniele Silvestri. Chiude il cartellone come da tradizione, il Palio di San Rocco (10-16 agosto).