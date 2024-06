"Quel volantino ha superato il limite". La denuncia della candidata Rocchi

CAPANNOLI

Che il clima della campagna elettorale a Capannoli fosse acceso ce ne eravamo accorti già da tempo, nelle ultime ore però lo scontro ha preso un’altra piega. A denunciarlo è la candidata civica Silvia Rocchi che ieri mattina ha sporto denuncia nei confronti di qualcuno che nei giorni scorsi ha diffuso un volantino contro di lei. "Mi avevano avvertita che durante la campagna elettorale avrebbero provato in tutti i modi a fermarmi – scrive Rocchi –. A una settimana dal voto è stato raggiunto e superato il limite: tra venerdì e sabato sono stati distribuiti sulle auto dei volantini con un estratto di un quotidiano locale di quasi vent’anni fa cerchiando un articolo che mi riguarda in prima persona: una vicenda dolorosissima che mi ha visto vittima di minacce e molestie che hanno seriamente compromesso il regolare svolgimento della mia vita quotidiana".

Si tratta di un episodio di fine 2004, un articolo a cui poi ne seguirono altri. "La vicenda – spiega Rocchi – in realtà ebbe degli aspetti assolutamente controversi che portarono me e il mio legale a concordare con il Pubblico Ministero la chiusura della vicenda in modo rapido senza che ciò comportasse un riconoscimento di responsabilità da parte mia". Nel video in cui denuncia l’episodio la candidata sindaca Rocchi si rivolge a un generale "voi". Veloce è arrivata la solidarietà delle altre due candidate.

"Questo scontro elettorale – commenta Barbara Cionini (candidata centrosinistra) –, ha assunto toni esasperati da cattiveria e livore. Questo modo di fare politica, senza argomentazione se non fomentando odio e attacchi alla persona, lo abbiamo e lo stiamo ancora subendo, personalmente, a pochi giorni dal voto. Prendiamo le distanze da questo modo offensivo di fare politica. Diamo piena solidarietà alla candidata Silvia Rocchi". "Esprimo solidarietà a Silvia Rocchi per gli attacchi anonimi che ha ricevuto, su una vicenda personale di quasi vent’anni fa – ha scritto la sindaca uscente Arianna Cecchini, ricandidata con una sua lista –. Purtroppo anch’io, fin dall’inizio di questa campagna elettorale, sono stata destinataria di maldicenze e calunnie, anche su vicende personali e familiari molto dolorose".