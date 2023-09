Quattro rioni per quattro temi Va in scena il palio numero 51 "Si respira una grande energia"

di Ilenia Pistolesi

Tutto il paese torna in scena per la 51esima edizione del Palio. Una manifestazione di punta nel paese geotermico, un evento che vive non solo in un’unica giornata ma nell’arco di tutto l’anno per la meticolosa preparazione e che coinvolge l’intera comunità: oggi, dalle 16.30, nella quinta storica del Palio di Pomarance, il Piazzone in via dei Fossi, i quattro rioni (Gelso, Paese Novo, Marzocco e Centro) entreranno nel particolarissimo agone, un teatro a cielo aperto in cui a decretare il vincitore saranno costumi, scenografie, trucco, mimica, capacità di recitazione e narrazione teatrale. Una manifestazione unica in Toscana, e forse anche in tutta Italia, in cui la sfida tra contrade, il palio, non si traduce in una corsa di cavalli o in una giostra di giochi, ma in una rappresentazione teatrale dove tutto il paese è partecipe. Ecco i temi delle rappresentazioni che i quattro rioni porteranno in gara: Marzocco con Space Oddity, Gelso con Punto e a capo, Paese Novo con Ingranaggi imperfetti e rione Centro con Dismorphé. E ora, i capitani dei rioni: Luca Bargelli per Marzocco, Lorenzo Fidanzi per Gelso, Greta Taddei per Paese Novo e Gemma Castronovo per Centro. Il palio storico di Pomarance è ufficialmente riconosciuto dalla Regione Toscana come manifestazione di rievocazione storica.

"Come ogni anno i giorni che ci dividono dal Palio sono sempre carichi di una positiva energia. Si respira ovunque ed è bello vedere la vitalità del paese che si prepara a vivere questa importante rievocazione che ha ottenuto da alcuni anni anche il riconoscimento della Regione – sottolinea la sindaca Ilaria Bacci – Durante la cerimonia di investitura dei capitani di domenica scorsa si è avuto un anticipo dei temi che le quattro contrade porteranno in scena nel teatro naturale del Piazzone e la curiosità di vedere come questi temi prenderanno vita è davvero tanta. Fin da ora il mio grazie va a tutti coloro che anche quest’anno hanno dedicato tempo ed energie per il palio che col passare degli anni richiede sempre più dedizione".