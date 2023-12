Quattro Quarti, danza al teatro dei Coraggiosi

Il Comune di Pomarance e Fondazione Toscana Spettacolo onlus presentano, in collaborazione con Officine Papage, la nuova stagione dei teatri di Pomarance: quattro spettacoli programmati in serale, alle 21.15, tra la fine dicembre 2023 e marzo 2024, per vivere insieme agli artisti momenti di divertimento e approfondimento. Si parte a ridosso delle feste natalizie: stasera alle 21.15 al teatro dei Coraggiosi la Compagnia Nuovo Balletto di Toscana sarà in scena con ‘Quattro quarti’’ un’opera di danza contemporanea che mette al centro il potente linguaggio del corpo, ideata dai giovani coreografi toscani Beatrice Ciattini e Niccolò Poggini. Giovedì 11 gennaio al teatro dei Coraggiosi arriveranno Le opere complete di William Shakespeare’’, una sfida teatrale ai limiti dell’incredibile: i tre interpreti Lorenzo Degl’Innocenti, Fabrizio Checcacci e Roberto Andrioli condenseranno l’opera omnia del più celebre drammaturgo inglese, 37 opere, nel tempo di una partita di calcio. Una parodia che svela il lato comico presente anche nelle tragedie più cupe, un’immersione leggera e stravagante nel mondo shakespeariano. Venerdì 23 febbraio, la stessa sala ospiterà un eccezionale duo artistico: la cantante Ginevra di Marco e l’attrice Gaia Nanni saliranno sul palcoscenico con il loro ‘’Donne Guerriere’’. Le due artiste, attraverso un racconto intimo e coinvolgente, daranno vita a dialoghi, monologhi, canzoni inedite e della tradizione popolare, per rendere omaggio alle protagoniste del nostro tempo. Un racconto collettivo ironico e profondo costruito con parole e musica dal vivo (in scena anche i musicisti Francesco Magnelli e Andrea Salvadori). Chiude la stagione un imperdibile appuntamento con Caterina Guzzanti al teatro Florentia di Larderello, che domenica 24 marzo presenta ‘’Secondo lei’’: una narrazione al femminile delle dinamiche nascoste che regolano i rapporti all’interno di una coppia, una storia che invita a riflettere su come la cultura e la società in cui viviamo continuano a condizionare in modo invalidante sia le donne che gli uomini nelle scelte principali della loro vita così come nelle relazioni, nei legami più intimi con l’altro e con noi stessi. Biglietti su libeticket.it.