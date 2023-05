Quattro giorni oltre i rifiuti Tornano gli "EcoDays" E c’è anche l’ecoinfluencer

Quattro giorni per conoscere le risorse energetiche che nascono dal trattamento dei rifiuti. Per entrare negli impianti e vedere da vicino con i propri occhi i processi di conferimento e smaltimento dei rifiuti. Dopo gli anni della pandemia, tornano a Pontedera gli EcoDays, da oggi fino a domenica. Il programma inizia già oggi pomeriggio alle 18.30 al Museo Piaggio con la lectio magistralis di Mario Tozzi, primo ricercatore Cnr e divulgatore scientifico (evento sold out). Da domenica il via ufficiale alle visite. "Questa iniziativa per me ha un valore particolare – ha detto Rossano Signorini, ad di Ecofor –. Alcune volte si assiste a discussioni e chiacchiere da bar infondate e con questi EcoDays vogliamo aprire le porte, con la massima trasparenza, soprattutto a coloro che hanno dubbi e perplessità sui meccanismi e processi produttivi che portano al conferimento dei rifiuti in discarica. Abbiamo chiuso quest’anno con un bilancio lordo di 9 milioni, di cui il Comune prende il 27%. Le sponsorizzazioni è solo una forma di sostegno alla comunità di Pontedera che può risentire di alcune nostre attività".

La mattina è tutta dedicata ai ragazzi delle scuole, il pomeriggio dalle 15 alle 17.30 porte aperte ai cittadini, domenica dalle 9 alle 13. Venerdì dalle 15.30 alle 17 ci sarà un momento di incontro e confronto per discutere dell’energia del futuro e di energia circolare al quale parteciperanno Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, il sindaco Matteo Franconi, Rossano Signorini ed il professor Michelangiolo Raccio. Sabato pomeriggio invece, dalle 18 alle 20.30 spazio ai giovani con l’EcoParty in collaborazione con l’Istituto Modartech con dj e aperitivo alla presenza dell’eco-influencer e attore Alan Cappelli Goetz. L’ingresso agli stabilimenti è gratuito ma su prenotazione sul sito www.ecozoomer.it. Per l’occasione, nei giorni di giovedì, venerdì e sabato, partirà dal piazzone una navetta gratuita alle 14.45 e alle 15.45, la domenica alle 9. In occasione degli EcoDays saranno inoltre esposti i lavori, visibili anche sul sito online, degli oltre 300 studenti che hanno partecipato ad EcoZoomer.

Luca Bongianni