Quattordici parcheggi per le donne in gravidanza

CASTELFRANCO

Parcheggi rosa. Il Comune di Castelfranco ha deciso di dotare le varie aree di sosta del territorio comunale di "quattordici spazi riservati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni". Il documento che sancisce l’istituzione di questi spazi è stato firmato dal comandante della polizia municipale Giacomo Pellegrini. I nuovi spazi rosa saranno "disegnati" in via Solferino (nei pressi del civico 3), piazza Giusti, viale II Giugno (lato di sosta consentito nei pressi dell’edificio ospitante l’Azienda Asl, di fronte all’intersezione con via Vespucci), piazza Garibaldi (fronte civico 6), piazza XX Settembre (fronte civico 7), via dello Stadio (fronte civico 51 nei pressi dell’ingresso della piscina comunale), piazza Caduti Nassiriya, via Solferino (fronte civico 13), piazza Lelio Basso a Castelfranco, piazza Roma e piazza Casini a Orentano, piazza don Arzilli a Galleno, via Ulivi (nei pressi del civico 168) e piazza Pertini a Villa Campanile.