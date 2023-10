Quaranthana Trent’anni e una stagione ricca

Torna ad alzarsi il sipario del teatro comunale. Quaranthana è pronto per la nuova stagione, presentata ieri in Comune alla presenza del sindaco Giglioli e del’assessore Arzilli: complessivamenre ben 34 giornate di spettacolo e 3 corsi formativi teatrali per bambini e ragazzi, che, quest’anno, celebra trent’anni di attività e ha ottenuto il primo posto in Toscana e il secondo in Italia tra le imprese di produzioe. Otto le serate in cartellone. Si comincia il 20 ottobre alle 21,30 con la nuova produzione del Teatrino Dei Fondi, "Batracomiomachia", per l’interpretazione e la regia di Andrea Macaluso, le musiche di Nicola Pedroni e il sound design di Marco Mantovani. Poi il 10 novembre torna sul palco del Quaranthana Beatrice Visibelli con "la Mite" che dà vita a un intenso monologo che Nicola Zavagli ha tratto dal racconto di Fëdor Dostoevskij.

Venerdì 8 dicembre sarà la volta di "I greci, gente seria! Come i danzatori" della compagnia Quotidiana.com, spettacolo vincitore della sedicesima edizione del Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche “Dante Cappelletti” 2022, ideazione, drammaturgia e messa in opera Roberto Scappin e Paola Vannoni. Venerdì 12 gennaio andrà in scena "La sparanoia. Atto unico senza feriti gravi purtroppo", testo scritto da Niccolò Fettarappa, giovane attore, autore e regista, che ha già ottenuto prestigiosi premi. Venerdì 9 febbraio, sarà un viaggio nell’universo femminile con "Raccontami di domani", intrigante pièce scritta e diretta dall’attore, drammaturgo e regista argentino César Brie, grande artista del teatro internazionale contemporaneo. L’ 8 marzo la compagnia Les Moustaches, dopo il successo della scorsa stagione, torna al Quaranthana con il nuovissimo lavoro "I cuori battono nelle uova", drammaturgia di Alberto Fumagalli, con Elena Ferri, Matilda Farrington, Grazia Nazzaro, regia Ludovica D’Auria e Alberto Fumagalli. Venerdì 22 marzo, va in scena "NorilskA, scritto da Enrico Falaschi –direttore del teatro comunale – e Giorgio Vierda: un esempio di teatro civile.

Chiude la stagione, venerdì 19 aprile, Marco Brinzi con la prima nazionale di "Komplotto", uno spettacolo creato proprio al Quaranthana in un percorso di residenza artistica