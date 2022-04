"Puntare su due nuovi poli scolastici Parte la caccia ai fondi regionali"

di Sarah Esposito

Due progetti per due poli scolastici, uno a Palaia, l’altro a Forcoli. Intorno a queste opere ruota lo sforzo del comune guidato dal sindaco Marco Gherardini per aggiudicarsi i finanziamenti del Pnrr. "La scorsa estate – spiega il primo cittadino – si è cominciato a parlare di quello che sarebbe stato il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Come amministrazione abbiamo deciso di investire risorse nelle progettazione, per essere pronti a partecipare ai bandi". E poi la doccia fredda: sono esclusi dal Pnrr quegli edifici sui quali negli ultimi 5 anni sono stati svolti interventi di efficientamento energetico. "Due delle nuove progettazioni – continua – riguardano la scuola elementare di Forcoli e le scuole di Palaia, scuole nelle quali sono stati fatti lavori di miglioramento dell’efficientamento energetico. Peccato che negli ultimi anni i fondi ministeriali abbiano riguardato quasi esclusivamente l’efficientamento energetico! In pratica vengono penalizzate le amministrazione che in questi anni si sono date da fare per intervenire sulle scuole". I due studi di fattibilità – che hanno avuto un costo totale di 67.000 euro – prevedono la costruzione di un nuovo edificio scolastico a Forcoli e la demolizione-ricostruzione delle scuole medie e della scuola elementare di Palaia. "Visto che non possono rientrare nel Pnrr – prosegue – i progetti saranno presentati sul piano regionale dell’edilizia scolastica in uscita nei prossimi mesi. Per aumentare le probabilità di finanziamento, il Comune ha richiesto allo Stato le risorse per sviluppare gli attuali progetti di fattibilità, finanziati con risorse del Comune, in progetti esecutivi. Il costo totale della progettazione esecutiva dei due progetti è di 545.000 euro. La stima dei lavori è invece di 11 milioni". Altra storia invece riguarda il polo dell’infanzia di Forcoli.

"A fine febbraio – racconta – il Comune ha presentato la domanda per la realizzazione a Forcoli di un nuovo polo dell’infanzia 0-6 sull’avviso del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In vista dell’uscita dei bandi Pnrr, già a fine 2021, l’amministrazione si era attivata commissionando un progetto per la realizzazione del nuovo polo. Il progetto prevede la demolizione dell’attuale scuola materna in via Verdi e la ricostruzione di una nuova scuola dell’infanzia, con nuovi locali anche per ospitare un asilo nido pubblico. Il costo del polo è di 2,3 milioni di euro. Un intervento molto importante per la nostra comunità attualmente sprovvista di un asilo pubblico. Siamo fiduciosi di veder realizzate queste opere per offrire un servizio essenziale per le giovani coppie del Comune e per chi sceglierà di vivere qui. È innegabile che speravamo di poter presentare tutti e tre i nostri progetti, abbiamo lavorato molto per farci trovare pronti, perché quando si parla di scuola si tratta del futuro di un’intera comunità".