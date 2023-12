Proposta di un Cimitero per Animali d'Affezione a Terricciola

L’opposizione propone alla giunta un cimitero per animali da affezione. "Nel nostro Comune e in tutta la Valdera sono numerose le famiglie proprietarie di animali d’affezione – spiega Matteo Arcenni di terricciola Sicura – che intendono riconoscere al proprio animale ulteriore rispetto attraverso un’adeguata sepoltura, per questo motivo abbiamo presentato una mozione per realizzare un cimitero per gli animali d’affezione a Terricciola aperto a tutta la Valdera e non solo". "Attraverso la mozione che abbiamo presentato – aggiunge – chiediamo di realizzare tramite i nostri uffici il progetto di fattibilità e dare corso alla realizzazione: il tutto dando anche la possibilità di fare un bando al fine di verificare la disponibilità da parte di un cittadino o comunque di un proprietario privato, che ha a cuore la problematica, di donare al Comune l’area da adibire a cimitero per animali d’affezione".