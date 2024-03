Pronto Alzheimer, progetto al via. Dedicato ai parenti e caregivers

POMARANCE

Al via il progetto “Pronto Alzheimer: una rete che ascolta“ è realizzato nel territorio dall’associazione A.I.M.A Costa Etrusca OdV e finanziato dal Comune di Pomarance. E’ rivolto a pazienti affetti da patologie cronico-degenerative e familiari o caregiver per fornire orientamento e assistenza. E’ attivo uno sportello di ascolto telefonico gratuito rivolto alle persone affette da disturbo neuro-cognitivo e familiari o caregiver che se ne prendono cura. Un operatore dell’associazione A.I.M.A Costa Etrusca OdV risponderà al numero telefonico 353-3894873 il lunedì dalle 10 alle 12 e il mercoledì dalle 15 alle 17 per fornire informazione, ascolto e supporto su malattia, aspetti legali, aspetti burocratici, fome di assistenza per i malati sul territorio, attività dell’associazione. Successivamente, i familiari/caregivers e i pazienti potranno prendere appuntamento per incontri online o di persona a Pomarance, per avere un colloquio mirato con un un professional counselor dell’associazione. L’intervento si rivolge prevalentemente ai familiari e caregivers che si trovano in difficoltà nella relazione e gestione di anziani affetti da deterioramento cognitivo (disturbi della memoria, disorientamento) e disturbi del comportamento (agitazione, apatia) e si propone di accompagnare i pazienti e le famiglie nel percorso evolutivo della malattia. Alcuni esempi: ascolto e supporto rispetto allo stress che il familiare vive nella relazione/gestione dell’anziano con disturbi cognitivo-comportamentali; informazioni riguardanti la malattia di Alzheimer e le demenze in generale, consulenza in materia di assistenza alle persone malate, con suggerimenti, anche pratici, per affrontare la malattia.