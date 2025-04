Promuovere la Borsa. Crv e Fondazione premiano i giovani: "Focus sulla sostenibilità"

Volterra è il cuore della premiazione nazionale del concorso "Conoscere la Borsa", frutto della collaborazione tra Cassa di Risparmio di Volterra e Fondazione Crv per l’iniziativa promossa da Acri in un importante percorso di educazione economico-finanziaria rivolto alle scuole secondarie di secondo grado che prevede una simulazione di compravendita titoli in tempo reale sui mercati finanziari.

Una tre giorni che ha visto la partecipazione di 17 gruppi studenteschi arrivati da tutta Italia: sono 18 le targhe consegnate con attestati, quattro le scuole del territorio incoronate per il concorso, ossia il liceo Carducci e l’Itcg Niccolini di Volterra e l’istituto Cattaneo di Cecina. Ieri, la tappa del meeting nazionale al Triangolo Verde di Legoli per un focus su finanza e sostenibilità ambientale che ha visto sfilare, di fronte alla platea di studenti, il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni, Fabrizio Carenini, responsabile Reti Banche di Anima Sgr, Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico,Stefano Pitti, dg della Cassa di Risparmio di Volterra e Gerardo Graziola, giornalista del Sole 24 Ore. Il sindaco Macelloni ha ripercorso la storia e le intuizioni per l’impianto di Legoli, ricordando le sfide della comunità energetica e del nuovo impianto di ossicombustione "che andrà a chiudere il ciclo di rifiuti". Carenini ha spiegato il risparmio al servizio dell’ambiente, ovvero come il mondo finanziario può incidere sulla sostenibilità ambientale ad esempio indirizzando capitali su progetti e imprese che rispettano l’ambiente. Nella sua lectio magistralis, il professor Mercalli ha detto alla platea: "Ora, ancora, abbiamo la possibilità di riparare ai danni ambientali. Un colpo di reni dato adesso ha l’effetto di fermare il danno del cambiamento climatico".

Durante la tavola rotonda condotta da Graziola, Il direttore Pitti, Mercalli e Carenini hanno risposto alle domande degli studenti che hanno partecipato al concorso nazionale. "Spero che questa tre giorni (che si conclude oggi con la visita alla Salina, ndr) lasci un bellissimo ricordo agli studenti di Volterra, della Siaf che li ha ospitati, del nostro territorio - commenta il direttore di Crv Pitti - la sostenibilità è un tema che la nostra banca porta avanti nel territorio in maniera convinta: la transizione ecologica è un’opportunità importante per la Valdicecina e la Valdera, in un’ottica di fare sistema per creare crescita".

"Promuoviamo l’educazione finanziaria - dice Carenini - affinché i giovani capiscano quanto l’uso appropriato del denaro rappresenti un fattore determinante per il futuro. Finanza e ambiente: il futuro non è una questione di tempo, ma di scelte"".