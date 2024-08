Promosso il dottor Carnesecchi: "Per lavorare in un’ottica di rete"

PONTEDERA

Il dottor Paolo Carnesecchi, direttore dell’anestesia e rianimazione dei presidi ospedalieri di Pontedera e Volterra, è stato nominato responsabile dell’area critica del dipartimento emergenza urgenza. Carnesecchi coordinerà tutte le strutture di terapia intensiva, anestesia e rianimazione del territorio di competenza dell’Asl Nord Ovest. "Ringrazio la direzione – dice Carnesecchi - per avermi affidato un incarico così importante, e il dottor Paolo Roncucci che mi ha preceduto e mi ha lasciato in eredità un percorso ben delineato. Il coordinamento di tutte le terapie intensive e delle anestesie e rianimazioni presenti nei 13 stabilimenti ospedalieri della Asl è fondamentale per poter lavorare in un’ottica di rete, come ci ha insegnato l’esperienza vissuta durante la pandemia da Covid".

Carnesecchi dal 2000 è in forza all’ospedale Lotti e nel 2009 è stato nominato primario. Si è laureto in medicina e chirurgia all’università di Pisa nel 1990, specializzandosi nel 1995. Ha preso servizio in Piemonte ad Alba e a Pinerolo per poi trasferirsi all’azienda ospedaliero universitaria pisana. Dal 2016, quando è stata istituita la Asl Toscana nord ovest, è referente organizzativo del dipartimento emergenza urgenza area critica e blocchi operatori per l’ospedale di Pontedera ed è stato l’estensore delle "Le linee guida per la regolamentazione del percorso chirurgico e l’organizzazione dei blocchi operatori dell’ASL Toscana nord ovest". Dal 2020 fa parte del gruppo tecnico delle reti regionali tempo dipendenti. Carnesecchi è autore e coautore di lavori pubblicati su riviste scientifiche nazionale e internazionali.

"Auguro buon lavoro al dottor Paolo Carnesecchi e a tutti i suoi colleghi – afferma la direttrice generale della Asl Maria Letizia Casani –sono certa che, come ha già dimostrato durante il Covid e nei settori che ha seguito, saprà guidare e valorizzare una branca determinante per il funzionamento degli ospedali e delle sale operatorie".

Una notizia questa che premia non solo il medico, ma anche l’intero operato e la qualità dell’ospedale di Pontedera dove Carnesecchi lavora da molti anni.