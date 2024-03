Progetto civico a tre liste. Il candidato è D’Anniballe

PONSACCO

Federico D’Anniballe sarà l’unico candidato sindaco delle tre liste civiche che si presenteranno alle Comunali dell’8 e 9 giugno a Ponsacco. In costruzione da mesi, il gruppo di liste civiche, a cui stanno lavorando anche Samuele Ferretti, Gianluigi Arrighini, e Maurizio Bernacchi, si è presentato ufficialmente lo scorso 9 febbraio. D’Anniballe, avvocato, 52 anni, "sintetizza al meglio quel che vuole mettere in campo la coalizione per scrivere le prossime pagine della vita amministrativa ponsacchina".

"Nella scelta del candidato – si legge in una nota della coalizione civica – è stato determinante il riconoscimento della sua competenza e delle conoscenze dei meccanismi amministrativi maturate sui banchi dell’opposizione alla guida della lista civica Insieme Cambiamo Ponsacco oltre che il ricco bagaglio professionale. Centrale nel progetto civico rimane il ruolo di Samuele Ferretti, da sempre attivo nel mondo associativo e negli ambienti cattolici, leader popolare e promotore di diverse iniziative che hanno tenuto alta l’attenzione sui problemi di Ponsacco, già sceso in campo con l’annuncio della lista civica Civitas Ponsacco, e che rivestirà un ruolo importante nella compagine".

"Quel che Progetto civico si ripromette è di riuscire a tradurre in azioni amministrative, con competenza e pragmaticità, le istanze e le richieste provenienti dal basso – conclude la nota – Ascolto dei cittadini, dei commercianti, confronto con l’associazionismo e con le varie realtà del territorio. Niente di ciò che ha portato alla nascita di questa formazione deve andar perso".