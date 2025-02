Progettazione. Industriale: il corso

Nuove prospetivve di formazione in un settore in forte crescita. Sei interessato a una carriera nella progettazione industriale? L’Agenzia Pont-Tech S.c.a.r.l., in collaborazione con importanti enti di formazione e aziende del settore, organizza il corso gratuito Ifts "Filiera Meccanica ed Energia – Disegno e Progettazione Industriale". Un corso della durata di 990 ore (564 ore di lezioni, 30 di orientamento, 396 di stage). Posti disponibili: 20 allievi, di cui almeno 8 donne. Frequenza obbligatoria e gratuita. Scadenza domande il prossimo 15 febbraio. Un corso che qualifica. Certificazioni finali: Specializzazione Tecnica Superiore e Qualifica Professionale riconosciuta dalla Regione Toscana.

Ma vediamo gli obiettivi del corso. Il percorso forma tecnici specializzati nella progettazione industriale, in grado di trasformare idee e necessità in prodotti realizzabili su scala industriale. Grazie al periodo di stage in aziende del settore, i partecipanti potranno acquisire competenze pratiche e aumentare le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Requisiti di accesso: diploma di istruzione secondaria superiore o professionale, ma serve anche buona conoscenza della lingua inglese (livello A2) e competenze informatiche. Per i candidati extracomunitari: certificazione del titolo di studio e permesso di soggiorno. Come iscriversi? E’ possibile prenotare un appuntamento per ricevere assistenza alla candidature o prendere un appuntamento presso gli sportelli Informagiovani Valdera (Fonte Informagiovani Valdera).