Processione degli angeli, pace delle compagnie

MONTOPOLI-STIBBIO

La Processione degli angeli ha caratterizzato la Pasquetta di Stibbio, Montopoli e San Romano. Dopo le difficoltà e le interruzioni per la pandemia, l’altro ieri la plurisecolare processione è tornata in grande stile con i popoli di Stibbio e Montopoli che si sono ritrovati alla chiesetta dei Boschi – nella zona conosciuta come la Salita dei Muli sulla Tosco Romagnola – con le rispettive compagnie del Santissimo Sacramento e da lì hanno raggiunto il Santuario della Madonna di San Romano. Tanti i bambini e le bambine vestiti da angioletti. Presenti i sindaci di Montopoli Giovanni Capecchi e di San Miniato Simone Giglioli. La Processione degli angeli, come ha scritto don Luciano Niccolai nel libro "Le tradizioni delle compagnie di Montopoli e Stibbio-La festa degli Angeli di San Romano", rievoca la tradizione del 1600 del ritorno dei lanaioli montopolesi che venivano a portare doni e ceri alla Madonna di San Romano incontrando le compagnie di Stibbio e Montopoli alla Madonnina dei Boschi, sulla salita dopo Ponte a

Egola. E la pace che viene ricordata non è quella tra le compagnie della Croce e del Santissimo Sacramento di Montopoli che tra il 1500 e il 1600 litigavano tra loro per la precedenza nelle processioni.