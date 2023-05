Primo memorial Bruno Gasperini al "Ciarfella"

Inaugurato al Centro Sportivo "Paolo Ciarfella" de Le Melorie il primo memorial Bruno Gasperini personaggio della Ponsacco sportiva scomparso recentemente. Gasperini, persona attiva come consigliere dello staff tecnico, ed animatore dirigenziale rossoblu, ha avuto alle spalle una carriera come portiere. Alla celebrazione del suo indimenticabile ricordo l’organizzazione della manifestazione intende segnalare un interessante segmento di giovani calciatori di Ponsacco che stanno riacquistando un importante ruolo nella città del Mobile e che stanno trovando a Le Melorie il loro giusto e organizzato habitat. Saranno le giovani speranze dell’Impruneta Tavarnuzze noto centro di raduno giovanile, a confrontarsi con i rossoblu. Due scuole calcio metteranno in campo le seguenti formazioni assistiti dai loro allenatori. Inizieranno gli esordienti 201011, ed a seguire i Pulcini 201213, i Primi Calci 201415 e i Piccoli Amici 2016. Presenti diversi osservatori mentre saranno ospiti speciali Luciano Chiarugi, Claudio Merlo e Claudio Piccinetti coordinatore delle squadre fiorentine. Funzionerà un’area di ristoro attrezzata. Premiazione delle squadre alle 17.

L.L.