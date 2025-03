Primavera festival Tre giorni di festa in centro

CASTELFRANCOTre giorni di festa il 28, 29 e 30 marzo nel centro storico di Castelfranco. E’ la prima edizione del Primavera Festival. Ci saranno una quindicina di truck per il cibo da strada, food, una decina di ambulanti del settore non alimentare, eventi musicali e di intrattenimento. "Ci è stata prospettata la possibilità di realizzare una 3 giorni a ingresso libero da Bof International Street Food con queste attrattive – dice l’assessore alle attività produttive Pino Calò – Subito abbiamo colto l’occasione con entusiasmo. Mi piacerebbe che questa manifestazione diventasse un evento fisso del calendario di Castelfranco, trasformandola per i prossimi anni, nella Festa di primavera, come era stato proposto dagli alunni della quinta Primaria del nostro Istituto comprensivo durante la visita in Comune. Proprio in tal senso, è orientata l’idea di addobbare il centro storico con elementi floreali che saranno disposti in piazza Bertoncini, in largo Carlo Alberto e all’ingresso della festa sulle colonne di piazza XX Settembre davanti piazza Garibaldi"."Quello del fine settimana sarà un primo evento che ha l’obiettivo di avviare un percorso graduale per vivacizzare il centro storico di Castelfranco – aggiunge Calò – Nei prossimi eventi infatti ci sarà sicuramente il massimo coinvolgimento anche del Ccn, di Confesercenti e Confcommercio e dell’associazione ’Noi di viale Italia’ che per questa tre giorni sono state informate e si sono dette interessate a collaborare ai futuri progetti come questo"."Ringrazio il sindaco Fabio Mini e i colleghi assessori per avermi sostenuto nell’organizzare tutto questo – conclude l’assessore Pino Calò – E’ doveroso un ringraziamento alla associazioni di volontariato a cui il comune ha chiesto un aiuto per i servizi di supporto inerenti il piano della sicurezza per consentire lo svolgimento di tutte le iniziative. Un altro ringraziamento alle contrade del Palio dei Barchini"La parte gastronomica (benerd’ solo la sera, sabato e domenica anche a pranzo) sarà caratterizzata da sapori e gusti italiani e stranieri. Musica con Ringo Dj, Suzy Q, scuole di musica e danza locali, Crazy 90’s. Esibizione domenica dei toscani Alabarde Spaziali Cartoon Band.