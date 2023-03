Primarie, il popolo del Partito Democratico ha scelto Nadia Giannelli

Nadia Giannelli sarà la candidata sindaca per il centro sinistra alle prossime elezioni nel Comune di Montecatini Valdicecina. Il popolo del Pd ha scelto ieri il nome di colei che punterà a diventare prima cittadina. Nadia Giannelli Bertini, classe ’59, pensionata, ex insegnante ed ex dipendente del comune di Volterra ha sfidato e vinto per una manciata di voti contro l’attuale vice sindaco Alberto Fiorini. "Sarà Nadia Giannelli Bertini la candidata a sindaco per la lista Centrosinistra per il Comune di Montecatini – scrivono dal Pd – Nel complessivo dei 3 seggi di Montecatini, Ponteginori e Sassa, i voti totali sono stati 134 per Nadia Giannelli Bertini, contro i 129 di Alberto Fiorini. Complimenti anche ad Alberto, per la sua disponibilità nel mettersi in gioco in queste primarie". Nell’analisi del voto sono 24 i voti in più nel capoluogo per Giannelli mentre a Ponteginori ha vinto Fiorini per 30 preferenze; determinante la frazione della Sassa. "Come sono state queste settimane? – commenta Giannelli – Impegnative, mi sono sentita molto carica. Il mio impegno è stato quello di far conoscere le mie idee per questo Comune. So che le prossime settimane saranno ancora più impegnative, la partita si fa ancora più dura e ci sarà bisogno di ancora più energia. Nei prossimi giorni punteremo a definire il programma e la squadra". È una sfida al voto tra due persone molto note a Montecatini, ma nuove per la politica. Nadia Giannelli adesso dovrà confrontarsi alle urne con Francesco Auriemma che si presenterà con una sua lista civica dal nome "Montecatini vede il futuro". Già pronto il logo, pensato tenendo presente "l’etimologia greca della parola simbolo – spiegano – che significa unire, tenere insieme e proprio per questo il cerchio esterno, che racchiude la pianta del nostro territorio comunale, riporta il nome delle frazioni e dei centri abitati". I cittadini di Montecatini saranno chiamati alle urne il 14 e 15 maggio.