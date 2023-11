Prevenzione, il successo per visite e test gratuiti

PONTEDERA

Grande successo per la prima giornata di #Sceglilaprevenzione. L’iniziativa ha preso il via ieri pomeriggio con il taglio del nastro in piazza Garibaldi nella frazione pontederese della Rotta. Moltissime le donne che hanno colto l’occasione per eseguire gli screening senologici gratuiti in programma nella giornata di ieri. Gli screening continuano oggi dalle 9 alle 13 per il controllo della tiroide e della prostata e si terranno al centro diurno G. Menichetti. Domani, lunedì 20 novembre dalle 17 alle 18.30, l’argomento saranno i bambini con alcuni consigli utili per evitare gli incidenti in età pediatrica. Si parlerà, in particolare, di come poter ridurre il rischio di soffocamento, la Sids, i traumi e l’annegamento. Un progetto che ha visto il patrocinio del Comune di Pontedera e il coinvolgimento della dottoressa Rossella Prosperi, dell’associazione Uisp con Belinda Caglieri, Domiziano Lenzi e Daniele Biasci, della Pubblica Assistenza per La Rotta con Alessandro Bolognesi e Grazia Marchetti della Cooperativa Paim con Alessandro Chiti e tutto il personale del Centro Diurno.

"Ringraziamo l’amministrazione comunale – ha detto Belinda Caglieri sempre parte attiva della frazione – e in particolare il sindaco Matteo Franconi, l’assessora al sociale Carla Cocilova, l’assessore Mattia Belli, il consigliere Marco Salvadori e il nostro presidente della consulta Luca Susini. Un grazie anche ai tanti volontari che hanno partecipato attivamente a queste giornate. Le volontarie ex infermiere dell’ospedale Lotti in pensione Bianca Brogi, Paola Catarzi, Zelangela Caglieri in aiuto alla dottoressa e ancora grazie a Giovanni Russo e Francesco Frasca. Un grande lavoro di squadra per rispondere a una necessità comune a tantissime persone".