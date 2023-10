Presidio davanti il Comune: "Battaglia contro il Keu l’amianto e la base militare"

Si torna a manifestare. Viene annuncoato il presidio che si terrà il prossimo 14 ottobre, davanti il Comune di Pontedera"Per un domani senza amianto, inceneritori, KIeu, consumo di suolo e basi militari". Tutte quelle che vengono ritenute le criticità del territorio, alcune come quella del keu anche finite al centro di un’indagine della Procura di Firenze.

Il presidio, promosso dal Coordinamento "No Valdera avvelenata" e da "No base Pontedera", è stato convocato – spiega una nota – per protestare "contro la costruzione della nuova base militare diffusa che interesserà, oltre l’area ex Cisam nel parco di Coltano, anche il territorio del nostro comune, zona Tenuta Isabella, con la previsione di un autodromo, e probabilmente di un poligono di tiro, per l’addestramento dei corpi speciali". Ma non è finita qui. La protesta anche "contro le decisioni dei governi, regionale e locali, che stanno disegnando per il territorio della Valdera un futuro di scempio ambientale, di Keu, di amianto, di inceneritori, di inquinamento, di cementificazione e militarizzazione". "Sarà anche un’occasione per informare i cittadini di come queste decisioni, oltre ad essere devastanti per il nostro territorio – spiegano gli organizzatori – sottraggono in nome di una scellerata economia di guerra, risorse pubbliche vitali per rispondere ai bisogni dei cittadini in settori come, ad esempio, la scuola o la sanità pubblica, oramai vicina al collasso". Il presidio del 14 ottobre a Pontedera precede la manifestazione nazionale generale "Fermare l’escalation" del prossimo sabato 21 ottobre a Pisa contro guerra armi e fossile.