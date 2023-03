"Prendiamoci la città della Rocca" Fratelli d’Italia lancia la sfida al Pd Il partito della Meloni ha il circolo

di Carlo Baroni

SAN MINIATO

Nel settembre scorso lo tsunami Giorgia Meloni ha travolto il Comprensorio. Ovunque, tranne che a San Miniato, dov’è comunque il secondo partito, Fratelli d’Italia trionfò. E a San Miniato - dove ancora mancava - ieri è stato tagliato il nastro del circolo della città della Rocca. Al timone un sanminiatese molto conosciuto, Piero Taddei. Obiettivo primario: "Cambiare e far voltare pagina alla città e al territorio", ha detto il presidente del neonato circolo snoccialando le questioni più urgenti, i primi macro temi sui quali lavorare per presentarsi alla elezioni del 2024: "Lo scandalo Keu e il velo di silenzio steso dal Pd sulla vicenda - ha detto Taddeini – le tante problematiche ambientali aperte, l’attenzione alle frazioni e alle urgenze come il recupero di alcune ex concerie storiche di Ponte a Egola, la valorizzazione del centro storico e le criticità della Ztl, la questione annosa del liceo che dall’abbandono della sede storica alla seconda sede provvisoria ha visto investimenti milionari sbagliati". Fratelli d’Italia, dunque, si candida alla guida del Comune più importante del Comprensorio e per questo traguardo si mette subito al lavoro. Un Comune, San Miniato, nel quale il Pci-Pds-Ds, e oggi Pd, governa ininterrottamente dal dopoguerra ad oggi, ed ha portato all’elezione di sindaci con percentuali bulgare, quasi l’80%. Oggi le cose sono radicalmente cambiate e le ultime elezioni politiche lo hanno dimostrato. Il circolo nasce dal basso, dall’impegno spontaneo – è stato precipsato – di alcuni iscritti che da che due o tre anni si sono messi al lavoro sul territorio ed a disposizione del partito. Poi, negli ultimi tempi, è stata presa la decisione di formalizzare la nascita in modo da prepararsi alle prossime scadenzae elettorali. Ieri è stata presentata anche la squadra che affiancherà Taddeini: Gianluca Dragani, Luca Bertini, Luciano Pertici, Andrea Turini, Filippo Zannoni. Il circolo è stato presentato alla presenza del onsigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci, del coordinatore provinciale di Fdi Marco Rusconi, del coordinatore Fdi della zona del Cuoio Fabio Mini. Presente anche Matteo Bagnoli consigliere comunale di Pontedera che ha detto: "Lavorando sul territorio, costantemente, abbiamo dimostrato come possiamo farcela anche in quelle che sonos empre state roccaforti rosse".