"Prendetevi tutti cura di questo parco inclusivo"

Un parco inclusivo nella frazione di Montefoscoli. Ieri mattina il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo insieme al sindaco di Palaia Marco Gherardini e ai bambini della scuola dell’infanzia Pinocchio di Montefoscoli ha tagliato il nastro per lo spazio verde realizzato grazie al contributo dell’assemblea legislativa toscana. Soldi messi a disposizione dal bando Ri-Generazione Toscana. "Una bella giornata per tutta la comunità di Montefoscoli – ha detto il presidente Mazzeo –. Inauguriamo un’opera realizzata con grande cura, tutta rivolta alle bambine e ai bambini. Uno spazio per i più piccoli e per le loro famiglie. Un grazie vero va all’amministrazione comunale che ha partecipato al bando e alla Misericordia che ha la sede proprio di fronte e che si è già affezionata al parco". Il progetto è stato realizzato grazie al contributo dell’assemblea legislativa toscana erogato grazie alla che prevede iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni. "Un bel lavoro di squadra – ha detto Gherardini – portato avanti da amministrazione comunale e consiglio regionale. Di questo voglio ringraziare il presidente Mazzeo e tutta l’assemblea legislativa".