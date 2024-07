Prende vita il progetto Castelli di parole

Pontedera, 18 luglio 2024 – Si chiama Castelli di Parole il progetto promosso dalla Fondazione Idana Pescioli che, con un acronimo, fa riferimento diretto a circo, arte, scuola, teatro, lettura, libri. Stamani la presentazione nella sede pontederese della fondazione, soggetto che, da anni, si occupa di istruzione e formazione, pedagogia, didattica innovativa, ricerca scientifica, perseguendo finalità di solidarietà sociale.

Il progetto si articola in tre attività: la prima, Leggimi il Mondo, è legata alla promozione della lettura a scuola, in famiglia e in città. E per questo è promossa una attività formativa degli insegnanti di scuola primaria e di tutte le figure di ambito educativo che lavorano all'interno della scuola o in spazi extrascolastici, per accrescere le competenze di lettura e racconto di storie.

La seconda attività è legata a quattro workshop ( lettura e cura, realizzato con la collaborazione dell'associazione Cantieri Osso del Cane, lettura e arti circensi con Chez Nous le Cirque, lettura e arti plastiche, che si svolgerà presso il Palp e lettura all'aria aperta realizzata dalla biblioteca Gronchi ) aperti a tutti. La terza attività vede l'organizzazione di due eventi per ragazzi all'interno del Festival Ponte di Parole. Uno si chiamerà "Sogni di parole" in cui il Teatro Era e la biblioteca comunale Gronchi si trasformeranno in luoghi magici in cui i bambini potranno ascoltare storie, esplorare libri e infine dormire come in un grande sogno, cullati dalle letture.