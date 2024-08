Premio Gronchi, c’è il bando. Spazio a pittura, video e scultura

Pittura, scultura, grafica, fotografia, grafica digitale, video e illustrazione. È stato pubblicato il bando per il 29esimo premio di Arti Visive Giovanni Gronchi, con le opere che, dopo la domanda di partecipazione, potranno essere consegnate entro il 1° ottobre al Palazzo Pretorio, sede della Fondazione per la Cultura Pontedera. Proprio il Palp sarà sede della mostra di opere selezionate, con inaugurazione in programma sabato 5 ottobre e chiusura il 19 ottobre, giorno della premiazione, con i vari riconoscimenti che saranno assegnati ( qui il bando e il regolamento) nel corso della serata.

Il primo premio sarà di mille euro e sono previsti altri premi speciali e uno, nello specifico, riservato ai giovani. La valutazione della commissione di esperti si baserà su significatività del soggetto rappresentato, originalità e qualità artistica, abilità tecnica.

L’organizzazione dell’evento culturale è del Nucleo Gronchi di Pontedera - Acli Arte e Spettacolo, del Comune di Pontedera, della Fondazione per la Cultura Pontedera, con il patrocinio di Regione Toscana e Provincia di Pisa, con lo scopo di onorare la memoria di Giovanni Gronchi, nato a Pontedera e presidente della Repubblica dal 1955 al 1962. Il concorso è stato fondato nel 1991 e mira a diffondere la conoscenza dei linguaggi artistici contemporanei. Numerosi gli artisti che, negli anni, hanno partecipato, contribuendo anche a stimolare il dibattito culturale sul territorio locale.