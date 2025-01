Precipita ultraleggero. I due a bordo escono illesi

CAPANNOLITanta paura, ma grazie al cielo nessuna conseguenza fisica per le due persone a bordo dell’ultraleggero che in fase di atterraggio sulla pista dell’Aviosuperficie Valdera di Capannoli è andato a sbattere contro il terrapieno della strada provinciale 64 che corre al margine estremo della pista in erba. L’incidente è accaduto ieri pomeriggio poco prima delle 16. A bordo del piccolo velivolo due uomini. Il pilota e un compagno di viaggio.

"Siamo qui con i carabinieri che stanno effettuando gli accertamenti per cercare di ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente – ci rispondono dall’Aviosuperficie – Non sappiamo cosa sia successo. L’importante, comunque, è che nessuno si sia fatto male. I velivoli si aggiustano, le persone no". Sul posto, prima dei carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i luoghi dell’intervento e collaborato con il 118 e le forze dell’ordine. Per precauzione, infatti, è stato richiesto anche l’intervento di un’ambulanza, ma i sanitari hanno verificato e accertato che le due persone a bordo dell’ultraleggero non avevano bisogno di cure.

Nel tardo pomeriggio l’ultraleggero è stato rimosso e riportato in un garage dove è stato posto sotto sequestro. Ci vorranno altri accertamenti per stabilire se l’incidente è stato causato da un errore umano o da un guasto tecnico. E’ andata bene perché l’aeroplanino sarebbe potuto finire sulla strada e andare a sbattere contro un veicolo in transito. La via della Fila è sempre molto transitata a qualsiasi ora del giorno e della notte. L’Aviosuperficie Valdera è gestita dal ’Aero Club di Pisa "Federico Citi", ha una pista in erba di 690 metri ed ha tra i consorziati i Comuni di Capannoli, Pontedera e Peccioli.

g.n.