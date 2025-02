"Pratiche edilizie a rischio senza il piano strutturale"

SANTA CROCE

"Sono trascorsi otto mesi dall’adozione del Piano strutturale intercomunale, ma ancora non troviamo traccia nemmeno della definizione dell’iter di approvazione, così come non risultano stanziate risorse per l’affidamento dell’incarico di redazione del Piano operativo". Lo sostengono i consiglieri della minoranza di centrosinistra Insieme per Santa Croce. "Ricordiamo che, in caso di mancata approvazione del Piano strutturale e di avvio del procedimento per il Piano operativo entro novembre 2025 – aggiungono – ci sarà il blocco totale di qualsiasi pratica o attività edilizia, una paralisi completa con danni incalcolabili per il nostro Comune, ma soprattutto per i cittadini interessati che avrebbero diritto ad una amministrazione efficiente che consenta loro di intervenire nel quadro di una cornice normativa sicura e definita. Vigileremo con attenzione perché i temi in discussione siano tenuti in debito conto".