Poste Italiane riapre l'ufficio di Volterra, la Lega soddisfatta

Riguardo la riapertura pomeridiana delle Poste in piazza dei Priori, la Lega precisa che "a febbraio sil senatore Manfredi Potenti aveva depositato un’interrogazione in merito al ministero. A giugno la risposta di Poste Italiane, nella quale si prendeva atto dell’interessamento, specificando che la chiusura era ancora sperimentale e non definitiva. Poste aveva anche scritto - secondo la ricostruzione della Lega Volterra-Valdicecina - di interlocuzioni avvenute con il sindaco Giacomo Santi, ma soprattutto rivolte all’apertura del postamat fuori dagli orari dell’ufficio. Riteniamo che il sindaco abbia chiesto poco, e ci siamo impegnati per chiedere a gran voce la riattivazione del servizio pomeridiano dell’ufficio postale. Se qualcuno ora, in calo di consensi, vuol metterci il cappello, faccia pure - Ma i cittadini sanno distinguere e siamo soddisfatti del ripristino di un servizio che torna agli orari pre pandemia".