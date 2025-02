Portavoce degli ultimi. Oggi il funerale a Peccioli

Fino all’ultimo si è fatto portavoce degli ultimi. A difesa dei lavoratori prima, dei pensionati poi. Quella di Marcello Casati, scomparso venerdì sera all’età di 77 anni, è stata una vita spesa a difesa delle istanze, anche attraverso confronti accesi ma sempre garbati e leali, con tutti. Socialista, dirigente del Partito Socialista Italiano nella Prima e Seconda Repubblica, per anni è stato sindacalista Uilm e per 8 anni, dal 1996 al 2004, ne è stato segretario provinciale, impegnandosi per il lavoro dei giovani nel settore manifatturiero meccanico in Piaggio, e nel suo indotto, fronteggiando con forza e coraggio i gravosi processi di globalizzazione e le relative ristrutturazioni aziendali, con l’obiettivo di mantenere la Piaggio a Pontedera ed in Italia. Di questo successo ne è sempre andato molto orgoglioso. Successivamente è stato eletto segretario provinciale della Uil Pensionati, impegnandosi contro la drammatica erosione delle pensioni. Nel 2019 era stato nominato presidente del Comitato di controllo dell’INPS a Pisa.

Nel Psi svolse per anni tra la fine del 1970 e la prima metà degli anni 80 il ruolo di assessore e vicesindaco del comune di Peccioli. "Dopo la fine della Prima repubblica confermò l’impegno nel PSI diventandone nel rispetto dell’autonomia sindacale membro del direttivo provinciale, fronteggiando fino all’ultimo, sempre vicino alla gente, la diaspora e lottando per l’unità di tutti i socialisti – il ricordo di Carlo Sorrente, segretario Psi Pisa – fu ispiratore di liste civiche di cultura riformista socialista alternative al centro destra e alle sinistre massimaliste. Il Psi i stringe solidale alla famiglia tutta, in particolare alla moglie Giulia, alle figlie Moira e Rachele, ai nipoti Cristian e Manuel". I funerali, prevista la cremazione della salma, si svolgeranno oggi pomeriggio alle ore 15.30 nella chiesa di San Verano, in piazza del Popolo a Peccioli.

l.b.