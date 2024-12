Portare un sorriso in pediatria, donazione ai clown

L’agenzia Samovar Viaggi annuncia una speciale iniziativa di solidarietà per il Natale, che prevede una donazione all’associazione “Chez nous, …le cirque!”.

Questa organizzazione si dedica ai reparti pediatrici degli ospedali Lotti di Pontedera, San Luca di Lucca e Apuane - NOA di Massa, portando sorrisi e momenti di leggerezza grazie all’azione di clown travestiti da dottori. Il loro obiettivo è alleviare la sofferenza dei bambini ricoverati, migliorando il loro percorso ospedaliero attraverso la comicoterapia e creando un’atmosfera di serenità e collaborazione con il personale medico e le famiglie. Il sorriso è un aspetto fondamentale in queste situazioni come sottolinea Maurizio Nardi, fondatore di Samovar.

Giulia Costa, della cooperativa sociale “Chez nous, …le cirque!”, esprime la sua gratitudine per il sostegno ricevuto da Samovar in questa iniziativa: "Da oltre vent’anni siamo impegnati a portare il sorriso nei reparti pediatrici, attraverso un approccio strutturato che include formazione in psicologia del bambino, profilassi ospedaliera e tecniche di improvvisazione. Questo contributo ci aiuterà a garantire una presenza costante".