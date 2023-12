Il Pontedera invita i suoi tifosi allo stadio per Natale: donne gratis e gradinata a 1 euro

Pontedera, 19 dicembre 2023 – Il Pontedera chiama i suoi tifosi a raccolta. Per l'ultima gara del 2023, ultima anche del girone di andata, in programma venerdì 22 dicembre alle 20,45 allo stadio Mannucci contro la Carrarese, la società ha infatti deciso di applicare dei prezzi specialissimi.

L'iniziativa, battezzata "Vivi con noi il Natale", vede infatti l'accesso gratuito al derby per le donne, in ogni settore dello stadio, mentre per gli uomini il prezzo del biglietto per il settore della gradinata nord Diego Savelli è di 1 (uno) euro.

La promozione è valida solo per i residenti nella provincia di Pisa, mentre i ticket "donne" sono acquistabili alla biglietteria dello stadio e i ticket "gradinata" oltre che alla biglietteria dello stadio anche al punto vendita Etes edicola Calcio Point in piazza Unità d'Italia (alla stazione ferroviaria)