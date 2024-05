Pontedera già al lavoro per il dopo Canzi. In pole position c’è "Barilari dei miracoli"

Il giorno dopo l’addio di Massimiliano Canzi è scattata la caccia al sostituto sulla panchina del Pontedera. Gli indizi maggiori sembrano sempre più concentrati verso il 50enne Enrico Barilari, nome che abbiamo riportato già ieri, che dopo aver guidato alla salvezza il Sestri Levante (con cui aveva ottenuto la promozione in Serie C l’anno prima) si è svincolato dal club ligure. Se sarà lui lo sapremo probabilmente già ad inizio settimana. Intanto alla cena dei saluti di fine stagione di venerdì sera nel locale Il Mandarino, nel cuore della città, Canzi si è presentato non più da allenatore dei granata. Poche ore prima il tecnico milanese aveva rescisso il contratto che aveva con il club fino al 2026 - decisione presa in assoluta serenità da entrambe le parti – per andare ad allenare la Juventus Women, in Serie A femminile. Dcisione singolare ma convinta per un’esperienza già provata da Canzi nel 2000-01 con la Geas di Sesto San Giovanni e nella quale dello staff si porterà dietro solo il collaboratore tecnico Ivan Moretto. "Volevamo annunciare questa decisione con il sorriso sulla bocca – ha detto il presidente Simone Millozzi nell’apertura della conferenza stampa rapidamente convocata venerdì pomeriggio – perché così deve essere. Ci tenevamo a dare questo annuncio insieme, in maniera trasparente, perché Canzi ci ha dato molto non solo sul piano professionale e dei risultati, ma anche sotto il lato umano. Quella che gli si è aperta davanti è per lui opportunità irrinunciabile per il suo futuro. Il nostro augurio è che possa fare un ulteriore passo avanti. Si merita un grosso in bocca al lupo, mentre noi con il direttore sportivo Moreno Zocchi cominceremo subito a lavorare per ottenere gli stessi risultati sportivi di questi anni".

Zocchi che, insieme al socio di maggioranza relativa Rossano Signorini, era presente all’evento. "Fino a giovedì – ha detto il direttore, che invece resterà a Pontedera (anche lui a dicembre ha firmato un biennale, ndr) - ero convinto di avere una decina di giorni per riordinare le idee sui giocatori da tenere e da prendere dopo quanto detto nei mesi scorsi. Questa notizia invece mi ha spiazzato…. Certo, sono felice per Massimiliano, però mi viene a mancare un pezzo importante del puzzle che ancora dobbiamo costruire". "Ma ho già iniziato a pensare ad un sostituto - ha ripreso Zocchi - e vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Nell’ultima partita giocata, a Pescara, ho visto la voglia di fare qualcosa di meglio degli ultimi due anni. Sarà difficile, ma uscire dalla sfida di martedì tra gli applausi del pubblico avversario mi fa capire che ormai Pontedera è considerata da tutti una realtà importante. Dovremo mantenerci questa nomea".

Stefano Lemmi