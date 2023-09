Pontedera e il suo patrono. Un mese di grandi eventi: "San Faustino itinerante"

Un mese di eventi per celebrare San Faustino, patrono di Pontedera. Lo scorso autunno venne organizzato il primo cartellone di eventi e la prima processione sul fiume per festeggiare il patrono, quest’anno la quantità di appuntamenti raddoppia con tante conferme e alcune novità. Imponente il coinvolgimento di oltre 50 associazioni cittadine, tutte impegnate in qualche modo nel rendere vive queste settimane di fine settembre e di ottobre. "Quest’anno sarà un San Faustino itinerante – ha spiegato Don Piero Dini, preposto di Pontedera –. Abbiamo deciso infatti di portare le reliquie in periferia, in tutte le parrocchie della città, per farlo poi tornare in Duomo con la processione di domenica 8 ottobre, una sorta di pellegrinaggio. San Faustino come la Chiesa di oggi che va in periferia ad annunciare il Vangelo, è patrimonio della città tutta, come San Ranieri per Pisa". Adesso le reliquie del Santo si trovano al Romito, il 23 e 24 settembre si sposteranno alla chiesa di San Giuseppe e poi il passaggio della chiesa del Sacro Cuore, di Santa Lucia e della Madonna dei Braccini. Domenica 8 alle ore 17 poi la processione di San Faustino dal molo dei Canottieri al molo di Arnera in battello fino al Duomo passando per il corso. Il giorno prima, sabato 7 ottobre dalle 10 sul corso ci sarà la Festa del Volontariato. "Come San Faustino, giovane ragazzo che ha dato la sua vita per gli altri e per Gesù, è giusto festeggiare i tanti volontari e le loro realtà associative facendoli conoscere ancora di più alla città" ha detto Don Piero. E ad arricchire questo programma di appuntamenti un ricco cartellone con eventi culturali, sociali e sportivi. Il ricco cartellone è consultabile su valderatoscana.it. "Mettere insieme la città è stata la cosa più bella, tutti si sentono parte di questo percorso" le parole del coordinatore Eugenio Leone.

Luca Bongianni