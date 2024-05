Pontedera al centro, la sfida: "Stop scavare la voragine. Cominciamo a chiuderla"

PONTEDERA

Con un aperitivo al Mandarino in piazza Curtatone si sono presentati i 16 candidati della lista Pontedera al Centro che sosteranno Matteo Bagnoli sindaco nella coalizione di centrodestra. Insieme alle liste di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, questa quarta lista rappresenta una novità rispetto a 5 anni fa. Tra i punti principali che si leggono nel programma di Pontedera al Centro c’è la lotta al debito generato dal Comune. "Smettiamo di scavare la voragine e cominciamo a lavorare per chiuderla – dicono – sprechi, azioni messe in campo senza una strategia, mancanza di cura nella stipula dei contratti, mancanza di programmazione nelle manutenzioni, che ha fatto scoppiare costosissime emergenze e mega feste dai costi fuori controllo hanno generato . Dobbiamo riportare una cura ed un rispetto per le cose di tutti che soltanto dei cittadini sono capaci di avere". E poi un occhio di riguardo all’ambiente. "Pontedera non deve diventare la discarica della provincia di Pisa - dicono -. Se ci faremo affibbiare il marchio di “Terra dei veleni” rischiamo di non scrollarcelo più di dosso per decenni. La giunta Franconi ha programmato di ampliare la discarica fino al 2040 aggiungendo 24 ettari destinati allo stoccaggio di rifiuti speciali. Il Comune di Pontedera è l’unico a non aver ancora bonificato il Keu dal suo territorio e nel frattempo è addirittura passata un’alluvione sui cumuli di materiali tossici".

Ecco la lista dei sedici candidati con Pontedera al Centro a sostegno di Matteo Bagnoli sindaco: Claudia Marley Citi, Lobito (Angola), 43 anni, avvocato; Carla Banducci, Capannori, 71 anni, pensionata; Alfredo Bani, Pontedera, 52 anni, perito assicurativo; Marco Billeri, San Miniato, 48 anni, libero professionista; Lilio Ceccanti, Pontedera, 50 anni, Vigile del Fuoco; Francesca Chetoni, Pisa, 42 anni, avvocato; Yassine El Ghlid, Boulanoir (Marocco), 34 anni, educatore; Susanna Guidi, Pontedera, 34 anni, insegnate e promoter sportiva; Fausto Leoncini, Pontedera, 57 anni, avvocato; Lorenzo Luciano, Pontedera, 33 anni, copywriter; Federica Malacarne, Pontedera, 46 anni, avvocato; Veronica Mazzinghi, Pontedera, 56 anni, casalinga; Vittorio Prior, Pisa, 60 anni, pensionato; Ylenia Sartini, Pontedera, 44 anni, impiegata bancaria; Cristina Pucci, Pontedera, 36 anni, impiegata e Rebecca Sonetti, Pontedera, 19 anni, studentessa di Giurisprudenza.