Pontedera Addio all’ex draga Lombardini Un nuovo parcheggio per La Rotta

PONTEDERA

Sono iniziati i lavori di abbattimento della ex draga Lombardini sull’argine dell’Arno a La Rotta. Qui verranno realizzati nuovi parcheggi. Una scelta dovuta, viste le criticità della struttura. "Mettiamo in sicurezza l’area e poi amplieremo il parcheggio, riqualificandolo. Una necessità per la frazione ed i rottigiani". Un luogo che racconta anche un pezzo di storia della frazione e della città.

"Storia – dice Belli – che racconteremo attraverso immagini ed installazioni per spiegare cosa ha significato la draga Lombardini per La Rotta e per Pontedera, nel suo rapporto con il territorio e l’Arno". Questa luogo stava diventando centro di degrado, tra il cadavere edilizio pericolante ed una zona molto sporca contornata anche da rottami di auto rimaste abbandonate. Poi è iniziata la riqualificazione della piazza che ha visto prima una completa pulizia della zona e poi, nei mesi scorsi, la realizzazione della ciclopista dell’Arno. Questo manufatto in disuso da tantissimi anni era ormai irrecuperabile.

Il suo completo abbattimento era una promessa fatta da anni e adesso la ex draga, che con la sua gru permetteva l’asporto dal letto del fiume Arno di melma e ciottoli, ha conosciuto la sua fine. In questi giorni, e fino al termine dei lavori previsti entro fine mese, la piazza sarà interdetta alla sosta, lo stesso vale per l’adiacente pista ciclopedonale. Il costo dell’abbattimento e della rimozione macerie si aggira sui 30mila euro.

l.b.

