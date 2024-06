Ponte della Botte, chiude per lavori. Alderigi: "Incrementeranno il traffico, abbiate pazienza"

Calcinaia, 15 giugno 2024 - Ilmportanti novità in tema di viabilità e di lavori pubblici, quelle che arrivano direttamente dalla voce Sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi: “Mi preme informare tutte le cittadine e tutti i cittadini dell’importante incontro che si è tenuto nella mattina di ieri, Venerdì 14 Giugno, presso la Provincia di Pisa. Incontro al quale ho potuto partecipare in videocall e che è stato convocato dal Presidente Massimiliano Angori alla presenza del sindaco di Vicopisano e del Vicesindaco di Cascina, dei responsabili delle relative Polizie Locali, delle associazioni di categoria e dei dirigenti dell’ente provinciale. La notizia che intendo comunicare sin da subito ai nostri concittadini, pregando ognuno di voi di condividerla il più possibile, è che a partire da mercoledì 19 Giugno inizieranno i già annunciati da tempo lavori al Ponte della Botte sulla SP1 tra San Giovanni alla Vena e Fornacette che negli scorsi mesi era stato oggetto di indagini strumentali propedeutiche all’intervento.

Per effettuare questa prima tranche di lavori, che durerà all’incirca tre settimane, sarà necessario istituire un senso unico di marcia in direzione San Giovanni alla Vena – Fornacette, per cui tutti coloro che vorranno raggiungere Calcinaia o Vicopisano non potranno utilizzare il Ponte sulla Botte, ma dovranno giocoforza passare da Cascina o Fornacette sfruttando il Ponte di via Giovanni XXIII a Calcinaia o quello tra Cascina e Lugnano. Si tratta di un intervento, fondamentale per la sicurezza dell’infrastruttura e degli utenti, che richiederà peraltro nuovi provvedimenti, tra cui la chiusura completa del ponte in estate. Consapevole dei disagi che comporteranno questi lavori della Provincia, sono a chiedere la massima collaborazione a tutti i nostri concittadini. Le disposizioni sulla viabilità influiranno sicuramente anche sulle attività e incrementeranno il traffico che si registrerà sulle altre strade, per cui sarà necessario avere pazienza e programmare al meglio i propri spostamenti.

Come sindaco di Calcinaia ho spronato la provincia ad effettuare e terminare i lavori nel più breve tempo possibile poiché nella primavera del prossimo anno dovremo intervenire sul nostro ponte di via Giovanni XXIII per adeguare sismicamente e staticamente le strutture orizzontali dell’infrastruttura, dopo aver già eseguito la stessa tipologia di lavori alle strutture verticali, oltre a creare un percorso ciclabile e uno pedonale che ne permettano la percorribilità in sicurezza da parte degli utenti che si avvalgono della mobilità alternativa. Termino sottolineando che parliamo di lavori molto importanti, non più procrastinabili, che riguardano la sicurezza e l’incolumità delle persone al termine dei quali avremo infrastrutture sicure che favoriranno anche la mobilità ciclabile e pedonale. Sono a chiedere pertanto la vostra comprensione e la vostra pazienza assicurandovi che sarà premura mia e del nostro Comune aggiornare la cittadinanza degli sviluppi dei lavori al ponte della Botte attraverso tutti i canali a nostra disposizione”.