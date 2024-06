Lavori al ponte sulla Botte, scatta il senso unico: previsti tre mesi di cantieri

Calcinaia-Vicopisano (Pisa), 19 giugno 2024 – Quattro travi tampone. SI chiamano così le strutture portanti del ponte dell’Arno sulla Botte Tra Fornacette e San Giovanni alla Vena che da oggi saranno l’oggetto principale dei lavori di rifacimento che proseguiranno per quasi tutta l’estate. Le intenzioni della Provincia, che effettua l’intervento per una spesa di 3 milioni e 750mila euro, sono quelle di riaprire il ponte prima dell’inizio delle scuole il 15 settembre. Anche se, come avviene sempre per interventi di questa portata, i tempi saranno più precisi in corso d’opera.

Da oggi il ponte sulla Botte sarà percorribile solo a senso unico in direzione di Fornacette e vietato ai mezzi con portata superiore alle 3,5 tonnellate. Dai primi di luglio l’attraversamento sull’Arno sarà chiuso totalmente al transito di qualsiasi tipo di veicolo. Una prima cronoprogrammazione delle lavorazioni è stata messa a punto durante l’incontro coordinato dalla Provincia di Pisa con le amministrazioni comunali e le associazioni di categoria del territorio. Presenti il presidente Massimiliano Angori, i sindaci di Calcinaia Cristiano Alderigi e Vicopisano Matteo Ferrucci, Cna Trasporti, Assotir, AssEsercenti Macchine Agricole, Aema, Confesercenti Toscana. Assente ConfCommercio per altri appuntamenti istituzionali, associazione che comunque è stata opportunamente informata.

“Si tratta di un’importante tranche di lavori, del valore complessivo di 3,75 milioni di euro, messi a punto per la sempre maggiore sicurezza delle infrastrutture e dei relativi territori – spiega il presidente Angori – Da oggi iniziano i lavori preparatori che comporteranno le prime limitazioni alla viabilità per poi arrivare alla chiusura totale dell’infrastruttura nei mesi di luglio e agosto, ovvero quando si entrerà nella fase più importanti delle lavorazioni. La riapertura è prevista nel mese di settembre, prima dell’inizio delle attività scolastiche, anche se sarà possibile stimare una riapertura certa solo ad avvio delle lavorazioni, quando sarà saggiato lo stato di conservazione effettivo del ponte. Ad ogni modo la situazione sarà monitorata costantemente dalla struttura tecnica provinciale".

“I lavori consistono nel rifacimento delle quattro travi tampone, iniziando dalle due più esterne e dunque posizionando le gru all’esterno del ponte – spiega l’ingegner Cristiano Ristori. dirigente del settore viabilità della Provincia – Era stato valutato anche il senso unico alternato, ma sulla base della valutazione congiunta con le polizie municipali, un ponte lungo 150 metri, creerebbe lunghissime file, e soprattutto le due rotatorie a Vicopisano sarebbero subito congestionate. La soluzione è sperimentale e sarà monitorata con attenzione. Tenuto conto della interlocuzione con la ditta e delle relative stime, è plausibile che la chiusura totale per eseguire le lavorazioni ai due impalcati esterni inizierà ai primi di luglio. Per quanto riguarda le lavorazioni alle due travi tampone centrali, si valuterà se eseguirli in questa prima tranche o se rinviare a una fase futura di lavorazione. La ditta sarà all’opera anche sabato e domenica". Cambiano anche i percorsi dei pullman del trasporto pubblico.