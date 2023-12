Ponsacco si tuffa in "Un fantastico Natale"

Due giorni tutti dedicati alla magia delle feste. Sabato 16 e domenica 17 dicembre sbarca a Ponsacco "Un fantastico Natale", l’iniziativa che animerà il centro storico organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e dal Comune di Ponsacco, con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa, il contributo della Banca di Pisa e Fornacette e la collaborazione dell’Associazione Buon Pro. Ma il cartellone natalizio a Ponsacco inizia oggi. "È un programma che ha visto la piena collaborazione tra i nostri due assessorati e la partecipazione di moltissime associazioni del territorio che vanno a valorizzare il tessuto commerciale di Ponsacco – hanno detto l’assessore al commercio, Roberta Lazzeretti, e alla cultura, Stefania Macchi –. Un grande lavoro di squadra per realizzare una rassegna di eventi e appuntamenti che sia davvero per tutti. L’appello che rivolgiamo, anche per questo Natale, è di compare locale ed andare nei nostri negozi, vero cuore pulsante del paese".

"Ponsacco si prepara a vivere un Natale indimenticabile con il progetto ideato da Confcommercio Pisa che si è aggiudicato il bando di gara indetto dal Comune per l’organizzazione delle iniziative natalizie – ha affermato il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa, Alessandro Simonelli –. Il clou sarà nel fine settimana del 16-17 dicembre, ma già a partire dal pomeriggio di sabato 2 e sabato 9 dicembre adulti e famiglie potranno godersi serenamente lo shopping nel centro di Ponsacco grazie al servizio di baby sitter della campagnia Semi Volanti, che organizza speciali laboratori tematici e attività di intrattenimento per i più piccoli presso il Museo del Legno in Corso Matteotti". Sabato 16 il via a "Un fantastico Natale" dalle 14.30 con punti ristoro, attrazioni per i più piccoli, trampolieri, artisti e spettacoli teatrali. Alle 15.30 Babbo Natale con la sua grande slitta atterrerà sul campanile e si calerà in piazza San Giovanni, pronto a ritirare le letterine dei bambini. Festa anche dalla mattina di domenica 17 fino a tardo pomeriggio.