"Ponsacco nel cuore". Terza lista civica

PONSACCO

Esce allo scoperto Ponsacco nel cuore, la terza lista del Progetto Civico, l’alleanza di liste civiche che sosterrà Federico D’Anniballe come candidato sindaco alle prossime amministrative. Coordinatore di Ponsacco nel cuore è Maurizio Bernacchi (nella foto), 50 anni, ponsacchino e agente immobiliare. Il primo passo pubblico della lista è una lettera idealmente rivolta a Ponsacco.

"Cara Ponsacco – scrive Bernacchi – qualche riga con te ce la vogliamo proprio concedere. Non c’è qualcosa da celebrare. Anzi, è arrivato il momento di chiederti scusa. Sei stata culla, luogo di crescita, ambiente famigliare ed accogliente, casa colorita, talvolta chiassosa, spesso fuori dalle righe... ma ci hai lasciato dentro l’appartenenza a un’identità. Tutto questo pensavamo non si sarebbe mai spento. Purtroppo, cara Ponsacco, ti abbiamo trascurata, dando per scontate troppe cose che il tempo e l’incuria, il poco rispetto di te e della nostra comunità, hanno inaridito e quasi spento".

"Non sembri più il paese che ci ha tirati sù – ancora le parole di Bernacchi di Ponsacco nel cuore – Delegando a chi non ti ha voluto tutto il bene che avresti meritato, non ti abbiamo difesa abbastanza. C’è da fare mea culpa, non basta coltivare il proprio orticello perché tutto si conservi. È ora di chiederti scusa, fare un passo in avanti e dare nuovo vigore e slancio a quella vis ponsacchina fatta di creatività, iniziativa, laboriosità, accoglienza, amicizia che ci contraddistinguevano. Non ci salverà chi ci dà una pacca sulla spalla alla vigilia del voto e poi con arroganza e autoreferenzialità vive nelle segrete stanze adornate di bandiere con i simboli politici. Cara Ponsacco, noi ci siamo e ci mettiamo la faccia, pronti a tenderti le mani e per ritrovarci insieme". A breve la lista dei candidati.