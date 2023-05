Ponsacco, il medioevo rivive in piazza

Che squillino le trombe e suonino i tamburi, a Ponsacco si rivive il Medioevo con la magica rievocazione della battaglia tra Pisani e Fiorentini. L’appuntamento è per sabato 20 maggio a partire dalle ore 15.30 quando si svolgerà l‘undicesima edizione della rievocazione storica per ricordare l’episodio che ha cambiato le sorti della cittadina: la battaglia di Ponte di Sacco del 1497 Gli organizzatori annunciano un’edizione straordinaria grazie alla ripartenza dopo tre anni di stop a causa delle restrizioni pandemiche ma anche grazie a nuova linfa vitale che ha portato entusiasmo e idee all’evento. "Quest’anno – spiegano – vedremo tra i giochi svolti per la disfida oltre che al classico tiro della fune, anche la sfida tra arcieri e balestrieri e lo scontro tra gli atleti, che si sfideranno sul carrello del gioco del ponte in maniera ridotta. Non mancherà il tradizionale corteo in costume, i giochi di fuoco a cura della scuola antitesi di Martina Favilla e gli spettacoli delle streghe a cura della compagnia Semivolanti e lo spettacolo teatrale a cura della compagnia i Rubba Orsi di Paola Gori oltre che alla cena cinquecentesca ai piedi della grande chiesa in piazza San Giovanni per la quale si chiede la prenotazione e la partecipazione rigorosamente in costume storico".

A rendere noto il programma nel dettaglio è Alessandro Simonelli, in qualità di tesoriere dell’associazione Rievocazione storica Battaglia Ponte di Sacco 1497 e come presidente Confcommercio area vasta e presidente del centro commerciale naturale di Ponsacco insieme al presidente dell’università della terza età di Ponsacco Benozzo Gianetti e la presidente dell’associazione rievocazione storica battaglia ponte di sacco 1497 Monica Mariani assieme al segretario Fabrizio Gallerini e ai consiglieri Ciangherotti Renzo, Mario Malacarne, Yuri Falchi, Alessio Ricci e Olinto Cioni. Per l’occasione, sabato pomeriggio, saranno allestite nel centro cittadino, anche zone ristoro e giochi per i visitatori. "Tra le novità di quest’anno – continuano – ci sarà la formazione delle contrade che per la prima volta parteciperanno con ì propri vessilli in rappresentanza delle frazioni di Ponsacco e di alcune zone del centro". È tutto pronto, quindi per sabato quando il motto "Alle parti la disfida a Ponsacco la vittoria" darà il via ai giochi organizzati per ricordare quando gli eserciti pisani e fiorentini si scontrarono proprio a Ponsacco con la conseguenza della grave distruzione del castello per mano delle soldatesche fiorentine capitanate da Guidubaldo da Montefeltro.